 

Установлены участники драки бывших десантников и бойцов Росгвардии в Москве

03.08.2020, 15:11, Новости дня

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стычки бывших десантников с сотрудниками спецназа ОМОН в московском парке Горького, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», – сообщила Иванова, слова которой приводятся на сайте СК по Москве.

В настоящее время установлены участники конфликта, с ними проводятся необходимые следственные действия, устанавливается полная картина произошедшего.

Напомним, в парке Горького 2 августа сотрудники Росгвардии задержали одного из празднующих День ВДВ десантника, поскольку тот находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, после чего за товарища вступились сослуживцы и завязалась драка. По словам очевидца, первым начал «мужик в тельняшке».

В результате драки два сотрудника получили телесные повреждения.

Союз десантников РФ отреагировал на драку в парке Горького в День ВДВ.





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