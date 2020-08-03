 

В РФ начали готовить космонавтов для рекордно быстрого полета к МКС

03.08.2020, 15:11, Новости дня

Специалисты Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» начали готовить экипаж для рекордного полета к Международной космической станции (МКС) по сверхкороткой схеме, пилотируемый космический корабль впервые должен долететь до станции всего за три часа.

«Дмитрий Рогозин дал поручение РКК «Энергия» подготовить первый экипаж для полета по сверхбыстрой схеме к МКС, когда корабль совершает всего два витка по орбите до стыковки со станцией. Корпорация уже начала подготовку космонавтов», – передает источник ТАСС в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что на сегодняшний день самой быстрой схемой пилотируемого полета к орбитальной станции является четырехвитковая (миссия занимает примерно шесть часов).

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что РФ готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей.





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