Захватчик заложников в Киеве объявил Зеленского «шутом»

03.08.2020, 14:48, Новости дня

Захвативший заложника в отделении банка в Киеве заявил, что украинцы выбрали президентом страны «шута», и улучшений в государстве нет.

«Все не так, ребята. Украина – свободная страна, свободное государство, как и все остальные страны мира. Недавно у вас были выборы президента. Вы выбрали шута. (…) Он взял на себя обязательства управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему. За эти полтора года что-то поменялось? Были до него президенты, хоть один что-то поменял?», – передает РИА «Новости» слова захватчика со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Злоумышленник, угрожающий взорвать бомбу в банке в центре Киева, потребовал предоставить ему возможность выйти в прямой эфир одного из украинских телеканалов.

В соцсетях пишут, что теракты на Украине начались после того, как президент Владимир Зеленский выполнил требования луцкого террориста.

Это уже третий теракт в Украине за последние недели. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский по требованиютеррориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.

Спустя два дня в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских. Позднее выпустил его в обмен на начальника УГРО Полтавской области. Скрипник потребовал автомобиль и вместе с заложником выдвинулся в направлении Киева. По дороге он оставил заложника и автомобиль и скрылся в лесу, а позже был ликвидирован.