Минобороны подвело итог обследования добровольцев после испытания вакцины от COVID-19

03.08.2020, 14:48, Новости дня

Итоговое обследование добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в госпитале Бурденко, показало наличие у всех явного иммунного ответа, сообщили в Минобороны.

«В Главном военном клиническом госпитале Минобороны имени Бурденко 3 августа состоялось итоговое медицинское обследование добровольцев-участников клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, проводимых Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

По протоколу клинических исследований на 42-й день после первой вакцинации добровольцы вернулись в госпиталь из войск и прошли углубленное медицинское обследование и диагностику.

«Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено», – подчеркивается в сообщении.

Таким образом, имеющиеся данные исследований позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Минобороны.

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