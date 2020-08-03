Бывшая жена дала характеристику историку Соколову

03.08.2020, 14:30, Новости дня

Бывшая жена обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова Анна Кукушкина заявила, что не может сказать ничего плохого об отце своих детей. Соколов, по ее словам, никогда не бил ее и не оскорблял.

«Ничего плохого про него сказать не могу. Всегда был окружен большим количеством людей, подавляющее число людей относились к нему с любовью и почтением», – передает слова женщины РИА «Новости».

Кукушкина утверждает, что за все время их отношений Соколов не оскорблял ее и ни разу не ударил. После развода историк продолжал общаться с детьми и помогать им. За все время их отношений Соколов никогда ее не оскорбил и никогда не ударил, добавила она. Женщина отметила, что, когда Соколов забирал дочерей 7 ноября, перед убийством, он вел себя как обычно.

Историк попросил экс-супругу передать несколько слов их детям. «Передай им: очень люблю и постараюсь дожить до встречи с ними», – сказал он в суде.

Между тем, Соколов заключил соглашение с еще одним адвокатом – Александром Торгашевым.

«Соглашение с [новым] адвокатом было подписано 31 июля», – передает слова судьи Юлии Максименко ТАСС.

Следующее заседание суда состоится 12 августа.

Напомним, Соколов отказался от услуг своего адвоката Александра Почуева и его помощницы, так как, по его словам, адвокат «получил угрозу расправы с ним».

В ноябре прошлого года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли человеческие останки. В его квартире также обнаружили оружие и фрагменты тела человека. Было установлено, что его жертвой оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Его обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Соколов признан вменяемым.