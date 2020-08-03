 

В РФ расширили список запрещенных наркотических средств

03.08.2020, 14:16, Новости дня

Правительство внесло несколько новых наименований в список запрещенных в РФ наркотических средств и наркосодержащих растений.

Так, в раздел «Наркотические средства» добавлен метиловый эфир бутановой кислоты (ММВ-022).  В список растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и подлежащих контролю, вошли растения банистериопсис каапи (растение вида Banisteriopsis caapi), диплоптерис кабрерана (растение вида Diplopterys cabrerana), ибога (растение вида Tabernanthe iboga) и психотрия зеленая (растение вида Psychotria viridis).

Помимо этого, установлены также значительный, крупный и особо крупный размеры их оборота, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее МВД предложило добавить в перечень наркосодержащих растений еще четыре наименования. Кроме того, ведомство предложило ввести наказание за пропаганду наркотиков, в том числе за пропаганду культивирования наркосодержащих растений в Сети.





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