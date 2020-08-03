Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин стал замдиректора ФСИН

03.08.2020, 14:16, Новости дня

Президент Владимир Путин назначил бывшего начальника Главного управления МВД РФ по Москве Анатолия Якунина заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний.

«Назначить Якунина Анатолия Ивановича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний», – говорится в тексте указа на официальном интернет-портале правовой информации.

Бывшему начальнику ГУ МВД по Москве, которые последнее время временно исполнял обязанности замдиректора ФСИН, также присвоено специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы, передает ТАСС.

Тем же указом Путин назначил Эдуарда Кабурнеева первым заместителем председателя Следственного комитета.

Ранее Кабурнеев руководил следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан. Кабурнеев стал замглавы СК вместо Игоря Краснова, назначенного генпрокурором РФ. С 9 марта 2017 года Кабурнеев возглавлял Главное следственное управление СК России. Спустя три года, 22 апреля 2020 года, он был назначен замглавы СК, курируя ГСУ СК РФ и Главное следственное управление по расследованию особо важных дел.