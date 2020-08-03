Чешский фонд в обход банковских счетов выделил либеральным СМИ 3,7 млн рублей

03.08.2020, 14:16, Новости дня

Чешский Фонд инвестирования в развитие СМИ (MDIF, признан в РФ нежелательной организацией) продолжает финансировать некоторые работающие в РФ издания в обход официальных банковских счетов, сообщают СМИ.

По данным ФАН, в 2019 и 2020 годы фонд выдал 3,7 млн рублей индивидуальных премий журналистам так называемых либеральных изданий. Средства выделялись в рамках премии European Press Prize, которую MDIF и еще шесть других европейских общественно-политических структур учредили в 2012 году.

Издание, ссылаясь на информацию с сайта European Press Prize, сообщает, что размер одной премии составляет 10 тыс. евро (или 750 тыс. рублей). Эти деньги якобы должны быть потрачены на «персональный проект по развитию журналистики».

Кроме того, на сайте, уточняет издание, можно ознакомиться с полным списком лауреатов. Сообщается, что в 2020 году премию выплатили трем российским журналистам: Алексею Поликовскому («Новая газета»), Алле Константиновой («Медиазона») и Ольге Чураковой («Такие дела»), – а в 2019 году премию получили два российских журналиста: Екатерина Фомина («Новая газета») и Роман Доброхотов (The Insider).

«Таким образом, данная схема позволяет чешскому фонду предоставлять средства российским СМИ через сотрудников и не перечислять деньги на официальные банковские счета. Благодаря этому, названные СМИ не включаются в список иноагентов, поскольку для этого нет формальных оснований. При этом российское законодательство предусматривает штраф за сотрудничество с нежелательными организациями. Для юрлиц размер взыскания составляет от 50 до 100 тыс. рублей», – говорится в статье.

Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) выделило грант в размере 1,3 млрд рублей (20,4 млн долларов) на политические проекты в России. Кроме того, управление контртеррористической и финансовой разведки Соединенных Штатов намерено выделить 324 млн долларов на противодействие угрозам нацбезопасности, якобы исходящим в том числе от России.