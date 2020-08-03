 

Учения «Океанский щит-2020» начались в Балтийском море

03.08.2020, 14:08, Новости дня

В Балтийском море начались военно-морские учения «Океанский щит – 2020» с участием более 30 кораблей, сообщили в Минобороны.

«Военно-морские учения «Океанский щит-2020» начались под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова», – приводит ТАСС сообщение ведомства. 

В учениях задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты. В ходе учений будут выполнены практические пуски ударных и зенитных ракет, артиллерийские стрельбы, уточнили в Минобороны. 

Отмечается, что боевые корабли вышли из пунктов базирования, с привлечением минно-тральных кораблей отработали противоминные задачи, после чего завершили развертывание в назначенных районах Балтики.

«В настоящее время силы отрабатывают вопросы отражения ударов средств воздушного нападения противника, поражения его корабельных сил, поиска и уничтожения подводных лодок, высадки тактических десантов», – добавили в ведомстве.

Позже корабли и суда перейдут в места постоянного базирования на Балтике, а также на Северный и Черноморский флоты и Каспийскую флотилию.

Ранее пресс-служба Черноморского флота сообщала, что фрегат «Адмирал Эссен» в ходе учений в Черном море провел совместные стрельбы с береговым ракетным комплексом «Утес».





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