Смена «Политика и сетевые лидеры» начнет работу на форуме «Территория смыслов»

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03.08.2020, 13:48, Новости дня

Смена «Политика и сетевые лидеры» начинает работу 3 августа на площадке Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Смена продлится до 9 августа, а сам форум будет идти до 2 сентября.

Образовательная программа включает в себя обсуждение трендов развития современной молодежной политики в России, технологического развития дистанционного образования, цифровой демократии, драйверов обновления политической системы, фейков в медиа и в международной политике. Также участники форума обсудят новые вызовы политической реальности вместе с представителями политических партий, Госдумы, МИД, политологами.

Всего в 2020 году форум «Территория смыслов» примет шесть тематических смен: «Амбассадоры форума», «Гражданское общество», «Политика и сетевые лидеры», «Вызовы образования», «Служение Отечеству» и «Цифровая экономика», говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В рамках форума пройдет Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи, который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей», образовательный партнер – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».





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