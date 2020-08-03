Чикаго: 8 погибших и 19 раненых в результате стрельбы на выходных

03.08.2020, 13:38, Новости дня

ЧИКАГО – В Чикаго произошли новые случаи насилия с применением оружия. По сообщениям полиции, на минувших выходных это привело к гибели восьми человек, включая девятилетнего мальчика. Еще 19 человек получили ранения.

По данным департамента полиции Чикаго, с начала года до конца июля в городе произошло 440 убийств и 2240 случаев стрельбы по людям (это число включает погибших).

Последний случай смертельной стрельбы произошел в ночь на воскресенье, когда были убиты два человека, сидевшие в машине, припаркованной в районе Вест-Сайд. Обоим несколько раз выстрелили в голову, сообщила полиция.

Первая стрельба со смертельным исходом в последние выходные произошла в пятницу в районе Кабрини-Грин, где 9-летнй Джанари Рикс играл, когда ему выстрелили в грудь. По мнению полиции, мальчик не был преднамеренной целью. Никаких арестов по этому делу не производилось.

«Он хотел помогать в восстановлении общины, восстановить что-то, чем дети могли бы пользоваться позже, – рассказала мать мальчика Джалиса Форд газете Chicago Sun-Times. – Теперь его нет, его забрали».

Убийства и стрельба в Чикаго участились в первые семь месяцев года. Упомянутые 440 убийств и 2240 случаев стрельбы в январе-июле этого года можно сравнить с 290 убийствами и 1480 случаями стрельбы за тот же период прошлого года.

Июль стал особенно жестоким месяцем: в городе было зарегистрировано 105 убийств и 584 случая стрельбы.

Число насильственных преступлений в этом году выросло во многих городах США. Президент Дональд Трамп недавно объявил о намерении направить федеральных агентов в некоторые из этих городов, включая Чикаго. Операция «Легенда», как он ее назвал, призвана помочь местным властям в борьбе с такими преступлениями.

Хотя федеральные агенты в Чикаго, главным образом, помогают полиции в расследовании насильственных преступлений, агент Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в пятницу вмешался в ситуацию, когда увидел попытку угона автомобиля, и выстрелил в подозреваемого.

Представитель бюро Кимберли Нерхайм сообщила, что агент, штатный сотрудник чикагского полевого подразделения, который не участвует в операции «Легенда», никого не ранил и подозреваемый или подозреваемые скрылись.

Офис профессиональной ответственности бюро проводит расследование в связи с применением силы, а полиция Чикаго расследует угон автомобиля, сообщила Нерхайм.