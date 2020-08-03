 

Кипр предупредил о негативных последствиях решения РФ разорвать налоговое соглашение

03.08.2020, 13:16, Новости дня

Министерство финансов Кипра не получало уведомление российского Минфина о запуске процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения и считает, что это решение будет иметь негативные последствия для обеих стран.

«Мы не знаем ничего о планах разорвать соглашение. Мы находимся в ожидании. С моей точки зрения, нет причин для прекращения соглашения. У нас был обмен электронными посланиями, мы оптимистично настроены. Мы находимся в процессе переговоров и не получали решения о прекращении», – сказала представитель Минфина Кипра.

По ее мнению, разрыв соглашения не будет положительным или полезным ни для одной страны, ни для другой, передает РИА «Новости».

«В таком случае налогообложение выйдет из-под действия соглашения, оно будет регулироваться произвольно различными налоговыми органами. Это не содействует уверенности инвесторов. Это будет иметь негативные последствия для двух стран. Наш настрой – не доводить до разрыва соглашения, поэтому мы ведем переговоры с российской стороной, чтобы найти справедливое решение, которое поможет обеим странам», – сказала представитель Минфина Кипра.

Она отметила также, что Кипр первоначально предлагал продлить действие соглашения, «но предложение не было принято российской стороной».

Ранее в понедельник стало известно, что Минфин РФ запускает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.

Сейчас дивиденды при выплате физлицам-налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам – 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяют существенно снизить налог. Соглашение с Кипром позволяло уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов до 5% с 15%. Аналогичные уведомления с требованием внести изменения в налоговые соглашения Минфин РФ направлял Люксембургу и Мальте.





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