Педиатры из США обнаружили устойчивые к антибиотикам возбудители менингита

03.08.2020, 11:25, Новости дня

Отчет из американской детской детской больнице в Вашингтоне звучит как сигнал тревоги, возвещающий о появлении устойчивого к антибиотикам возбудителя менингита у детей и подростков – бактерии Neisseria meningitidis (N. Meningitidis). На сей раз врачи смогли вылечить 5-месячную пациентку, но что будет дальше, они даже боятся представить, сообщает портал Мedicalxpress.com.

Neisseria meningitidis является основной причиной бактериального менингита у подростков, а также важной причиной заболеваний у детей младшего возраста, говорят авторы доклада из Детской национальной больнице (Вашингтон, США). Как объяснили специалисты, стандартная клиническая практика в США является таковой: пациенты, у которых, как считается, имеется эта инфекция, обычно сначала получают антибиотик широкого спектра действия цефтриаксон, пока ожидаются результаты из микробиологической лаборатории для выявления возбудителя из образцов крови или спинномозговой жидкости. Как только бактеия была идентифицирована как N. meningitidis, пациентов начинают лечить пенициллином или ампициллином, антибиотиками с более узким спектром действия, которые с меньшей вероятностью приводят к устойчивости к цефтриаксону. Члены семьи и другие близкие люди больного часто получают профилактическое лечение антибиотиком ципрофлоксацин.

Поскольку N. meningitidis исторически был чувствителен к этим антибиотикам, большинство лабораторий не проводят тесты, чтобы подтвердить восприимчивость к лекарствам, но по протоколу в Детском Национальном проводят скрининг этих изолятов на устойчивость к пенициллину и ампициллину с помощью быстрого 5-минутного теста. Изолят от 5-месячного пациента вашингтонских врачей (ранее здорового ребенка из Мэриленда), который поступил в отделение неотложной помощи после шести дней лихорадки и скопления, дал неожиданные результаты: N. meningitidis, выращенный из крови пациента, был положительным для бета-лактамаза (фермент, который разрушает активный компонент в семействе антибиотиков, которое включает пенициллин и ампициллин). Этот изолят также оказался устойчивым к ципрофлоксацину. Затем был сделан повторный экспресс-тест, который дал аналогичный результат. Исследователи убедились, что результат воспроизводимый и отправили выявленные бактерии в лабораторию общественного здравоохранения штата Вашингтон (округ Колумбия), министерство здравоохранения штата Мэриленд, а затем в центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Когда CDC попросил другие государственные лаборатории прислать свои собственные образцы N. meningitidis для тестирования, то выяснилось, что еще 33 образца из других мест были положительными на бета-лактамазу, как и бактерия, выделенная у пациента из Вашингтона, при этом 11 образцов из 33 оказались также устойчивы к ципрофлоксацину.

«Эти бактерии не были бы восприимчивы к обычным антибиотикам, которые мы обычно использовали бы для этой инфекции, – рассказывает оди из сотрудников Детской клиники в Вашингтоне, – поэтому мы решили, что инфекции, вызванные этими бактериями, можно лечить ненадлежащим образом». В итоге пациентка вылечилась от инфекции после того, как оставалась на цефтриаксоне, оригинальном антибиотике, который был прописан врачами, в течение рекомендованных семи дней. Шесть членов семьи и близкие знакомые получали профилактическое лечение рифампином вместо ципрофлоксацина.

Хотя данный случай имеет положительный результат, медики уверяют, что он вызывает тревогу по поводу других инфекций N. meningitidis в США, где устойчивость к антибиотикам вызывает все большую обеспокоенность. Опасность еще выше в других странах, где вакцина, которую дети в США обычно получают для N. meningitidis в возрасте 11 лет, не применяется. Также медики обращают внимание, что этот случай подчеркивает необходимость надлежащего использования антибиотиков, известного как управление антибиотиками, которое возможно только при тесном партнерстве между врачами-инфекционистами и лабораториями микробиологии.