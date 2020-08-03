 

Роспотребнадзор указал на скрытую опасность из-за увеличения числа КТ-исследований

03.08.2020, 11:08, Новости дня

Коллективная доза облучения от исследований с помощью компьютерной томографии в российских регионах за январь-март текущего года оказалась в полтора раза больше обычного уровня, сообщил Роспотребнадзор.

В своем зaявлении ведомство сослaлось нa исследовaние Сaнкт-Петербургского нaучно-исследовaтельского институтa рaдиaционной гигиены имени профессорa П. В. Рaмзaевa, передает РИА «Новости». 

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что это может привести к росту числа заболеваний, вызываемых радиацией

«Результаты, полученные на основе данных из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области показывают, что коллективная доза от КТ-исследований за март-июнь 2020 года возросла в полтора раза», – говорится в сообщении.

Отмечается, что у росту числа компьютерных томографий привело распространение коронавирусной инфекции. 

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 5394 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 856 тыс. случаев заболевания. 





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