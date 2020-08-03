Убитый рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице

03.08.2020, 10:53, Новости дня

Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя – Александр Юшко) был убит женой Мариной Кохал из-за того, что планировал развестись с ней и уйти к новой возлюбленной, считают следователи, изучившие переписку погибшего артиста.

Следователи нашли в телефонах супругов переписки, из которых следует, что рэпер изменял жене. По данным следователей, исполнитель несколько раз оставался ночевать у новой возлюбленной и планировал развестись с женой.

В сообщениях также был найден адрес любовницы Картрайта. Саму девушку в скором времени допросят, информирует Life.

Между тем, адвокат супруги украинского рэпера Ирина Скурту заявила, что внешних признаков насильственной смерти на останках мужчины нет.

Сама Кохал сообщала, что предположила смерть супруга от передозировки запрещенными препаратами, поэтому она решила расчленить тело, пытаясь скрыть факт смерти. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве супруга, она вину не признает.