 

Директора школы в Кузбассе наказали из-за трансляции порно на онлайн-уроке

03.08.2020, 10:48, Новости дня

Прокуратура Кузбасса проверила случай с трансляцией порноролика во время онлайн-урока по истории в седьмом классе, виновник привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По информации ведомства, урок у семиклассников кемеровской школы №44 проходил на платформе Zoom. Во время урока присоединились неизвестные пользователи и начали транслировать порнографические видео, передает РИА «Новости». 

«Вопреки требованиям законодательства об образовании система контентной фильтрации образовательной организации не обеспечивала контроль доступа к ресурсам сети интернет, – информирует пресс-служба прокуратуры.

В прокуратуре указали, что школа не ограничила доступ для пользователей, что привело к «нарушению права обучающихся на защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Прокуратура внесла директору школы представление и опротестовала локальный акт, который устанавливал порядок онлайн-обучения в школе. 

«Акты реагирования рассмотрены, приняты меры к устранению нарушений закона. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», – уточнили в ведомстве.





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