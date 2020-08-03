 

Рейсы из Украины в Эстонию отменили через день после возобновления

03.08.2020, 10:40, Новости дня

Венгерская авиакомпания Wizz Air, возобновившая 30 июля авиаперелеты из Киева, Львова и Харькова в Таллинн, опять их приостановила из-за роста заболеваемости COVID-19 в Украине. Об этом сообщает ERR.

Министерство экономики Эстонии разрешает авиасообщение со странами, в которых коэффициент зараженных коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения за последние 14 дней не превышает 25. В Украине на прошлой неделе этот показатель составлял 24,5, что позволило Wizz Air возобновить полеты.

Однако уже 31 июля поступили новые данные, согласно которым коэффициент заболеваемости в Украине увеличился до 28, в связи с чем все запланированные на субботу и воскресенье рейсы были отменены.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на 3 августа, общее число подтвержденных случаев в Украине достигло 73 158, 1738 человек скончались, 39 876 пациентов выздоровели. Продолжают болеть 31 544 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / В РФ придумали способ борьбы с неплательщиками алиментов

07.07 / Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова

28.07 / Налаживая мосты между Ираном и США Путин пытается спасти ядерную сделку

28.07 / Россияне высказали отношение к электронной трудовой

03.08 / Представитель Медведчука подтвердил, что он отдыхает в аннексированном Крыму

28.07 / За сутки в мире коронавирусом заразились 280 тыс. человек

31.07 / Политика: Опасная игра загнала Лукашенко в ловушку

30.06 / Cirque du Soleil оказался на грани банкротства

29.06 / Starbucks и Pepsi поддержат бойкот Facebook

02.07 / Алонсо может заменить Риккардо в Renault уже в нынешнем сезоне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска