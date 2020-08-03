Рейсы из Украины в Эстонию отменили через день после возобновления

03.08.2020, 10:40, Новости дня

Венгерская авиакомпания Wizz Air, возобновившая 30 июля авиаперелеты из Киева, Львова и Харькова в Таллинн, опять их приостановила из-за роста заболеваемости COVID-19 в Украине. Об этом сообщает ERR.

Министерство экономики Эстонии разрешает авиасообщение со странами, в которых коэффициент зараженных коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения за последние 14 дней не превышает 25. В Украине на прошлой неделе этот показатель составлял 24,5, что позволило Wizz Air возобновить полеты.

Однако уже 31 июля поступили новые данные, согласно которым коэффициент заболеваемости в Украине увеличился до 28, в связи с чем все запланированные на субботу и воскресенье рейсы были отменены.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 3 августа, общее число подтвержденных случаев в Украине достигло 73 158, 1738 человек скончались, 39 876 пациентов выздоровели. Продолжают болеть 31 544 человека.