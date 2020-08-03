Польша оштрафовала “Газпром” на $57 млн по делу “Северного потока – 2”

03.08.2020, 10:40, Новости дня

Польское управления по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) оштрафовало российский “Газпром” за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта “Северный поток – 2”. Сумма штрафа составила 213 млн злотых ($57 млн), говорится на сайте регулятора.

Наложение штрафа на “Газпром” связано с процедурой создания консорциума для финансирования строительства газопровода “Северный поток – 2” без необходимого согласия президента UOKiK. В связи с этим президент ведомства предъявил обвинения шести компаниям: российскому “Газпрому”, швейцарскому Engie Energy и четырем компаниям из Нидерландов: Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

В ходе разбирательства президент UOKiK также попросил “Газпром” предоставить документы, имеющие отношение к делу, но компания отказалась это делать.

“На мой взгляд, это преднамеренный акт, который должен был помешать продолжению разбирательства. Поэтому я решил наложить на “Газпром” штраф в размере почти 213 млн злотых. Это максимальная санкция, предусмотренная законом за непредоставление информации по требованию президента UOKiK”, – сообщил президент антимонопольного управления Томас Хростный.

Как отметили в ведомстве, они запрашивали у “Газпрома” контракты на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газообразного топлива. При этом российская компания даже не обращалась за разрешением на передачу информации в министерство энергетики России.

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск “Северного потока – 2” перенесли на конец 2020 года.

Строительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против газопроводов “Турецкий поток” и “Северный поток – 2”. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству “Северного потока – 2” и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. На момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.ru.

23 июля 2020 года Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями в отношении “Северного потока – 2”.