Соловьев отреагировал на цензуру его ток-шоу в Белоруссии

03.08.2020, 10:08, Новости дня

«Не первый раз моя программа оказывается в списке не особо рекомендованных к просмотру в Белоруссии», – сказал телеведущий Владимир Соловьев газете ВЗГЛЯД. Так он прокомментировал сообщение о том, что его вечернее ток-шоу, в котором обсуждались события в Белоруссии, подверглось цензуре на канале «РТР-Беларусь».

«На мой взгляд, в программе все было очень корректно и объективно показано. Были представлены все точки зрения», – сказал журналист и телеведущий Владимир Соловьев. «И уже не первый раз моя программа оказывается в списке не особо рекомендованных к просмотру в Белоруссии. Я к этому привык», – подчеркнул собеседник.

По его словам, данный случай не повлияет на подготовку программ в будущем. «Я могу только переживать и сочувствовать тем белорусам, которые хотели посмотреть «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Но в нынешнее время это можно сделать в интернете», – добавил журналист.

Ранее стало известно, что передача «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» подверглась цензуре на белорусском «РТР-Беларусь». Как отмечает телеграм-канал «Методичка», выпуск передачи сократили на целый час. Под сокращение попало обсуждение задержания 33 россиян под Минском и другие события в Белоруссии.

Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали в субботу.

В четверг посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».

Позже писатель Захар Прилепин заявил о том, что китайские компании могут быть замешаны в задержании российских граждан в Белоруссии. Ранее схожую точку зрению высказал военный корреспондент Семен Пегов. В своем Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники Пегов сообщил, что задержание россиян якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле.



