 

В Белом доме подтвердили, что не планируют переносить президентские выборы в США

03.08.2020, 9:31, Новости дня

Руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз подтвердил, что президентские выборы в США не собираются переносить не другую дату. Об этом он сказал в интервью CBS News.

По его словам, главная опасность в том, что при голосовании по посте подсчет результатов может занять недели. Медоуз отметил, что если 100% граждан решит голосовать таким способом, то результаты будут известны не ранее 3 января, при том, что выборы назначены на 3 ноября.

Вместе с тем, он отметил, что выборы все же состоятся в назначенный срок.

30 июля Трамп предложил перенести президентские выборы. По его мнению, голосование по почте, введенное из-за пандемии, сделает выборы самыми неточными и фальсифицированными в истории.

Представители Конгресса США не поддержали идею Трампа. Против переноса выступили как демократы, так и республиканцы.

В тот же день Трамп заявил журналистам, что отказался от идеи переносить выборы.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Трамп будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии. Его соперником должен стать демократ Джо Байден, который лидирует, по данным соцопросов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Детский мини-технопарк откроют в рамках нацпроекта под Мурманском

17.07 / Обострение на Донбассе и пьяные на дорогах. 17 июля в эфир выйдет ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”

29.06 / В Южной Осетии 1 июля объявили нерабочим в связи с голосованием по Конституции России

24.06 / Парад Победы прошел на авиабазе Хмеймим в Сирии

31.07 / Жена Гринько пережила мужа на 23 года. Она не просто не боялась уходить, она ждала этого дня. “Вот уже скоро. И мы снова будем вместе…”

18.07 / Фигуристку Александровскую нашли мертвой в Москве

25.06 / Украина попросила НАТО, ЕС и партнерские государства о помощи в связи с наводнением

28.06 / Число новых случаев коронавируса в РФ третий день подряд оказалось ниже 7 тыс.

06.07 / Россия согласилась помочь Конго в борьбе с коронавирусом

23.07 / Глава Союза мусульманок отреагировала на приговор «имаму» за брак с 13-летней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска