В Белом доме подтвердили, что не планируют переносить президентские выборы в США

03.08.2020, 9:31, Новости дня

Руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз подтвердил, что президентские выборы в США не собираются переносить не другую дату. Об этом он сказал в интервью CBS News.

По его словам, главная опасность в том, что при голосовании по посте подсчет результатов может занять недели. Медоуз отметил, что если 100% граждан решит голосовать таким способом, то результаты будут известны не ранее 3 января, при том, что выборы назначены на 3 ноября.

Вместе с тем, он отметил, что выборы все же состоятся в назначенный срок.

30 июля Трамп предложил перенести президентские выборы. По его мнению, голосование по почте, введенное из-за пандемии, сделает выборы самыми неточными и фальсифицированными в истории.

Представители Конгресса США не поддержали идею Трампа. Против переноса выступили как демократы, так и республиканцы.

В тот же день Трамп заявил журналистам, что отказался от идеи переносить выборы.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Трамп будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии. Его соперником должен стать демократ Джо Байден, который лидирует, по данным соцопросов.