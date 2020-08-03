Продажи автомобилей в России снизились на 30 процентов

03.08.2020, 9:30, Новости дня

Продажи автомобилей в РФ с начала 2020 года снизились примерно на 30%, при этом к концу года падение должно сократиться до 15-20%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Сегодня по сравнению с прошлым годом сокращение около 30%. Если говорить по концу года, мы очень рассчитываем, что уйдем в минус не более, чем на 15-20%», – сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, учитывая меры поддержки автопрома государством, результаты 2021 года должны быть не хуже этого или с небольшим плюсом.

Также министр отметил, что российские автозаводы в 2020 году будут загружены на 40-44% по сравнению с более чем 50% в прошлом году, когда было произведено 1,7 млн автомобилей.

Мантуров выразил надежду, что до остановки автопроизводств, аналогичной весенней, дело не дойдет.

«При этом мы прекрасно понимаем, что в летний период, когда компании планируют традиционный корпоративный отпуск, такие технологические перерывы возможны», – сказал он.

По словам министра, меры по господдержке автопрома будут продлены и на следующий год, «но не в таких объемах». В частности, планируется сохранить программы льготного автокредитования, автолизинга, перевода автомобилей на газ, «Доступную аренду».

Кроме того, Мантуров отметил, что выделенные на этот год 45 млрд рублей на стимулирование спроса позволят поддержать продажи более 200 тыс. автомобилей во всех сегментах.

Ранее президент Владимир Путин призвал обеспечить стабильную ритмичную работу автомобильной отрасли РФ и заявил о поддержке для автопрома. По его словам, многие компании в один момент оказались в жестких условиях из-за коронавируса.

Директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга Денис Пак сообщал, что на программы льготного автокредитования выделено в этом году 17 млрд рублей, льготного автолизинга – 8 млрд рублей, на «Доступную аренду» – 2,5 млрд рублей.