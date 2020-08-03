Компания BMW представила специальные версии X5 M50d и X7 M50d

03.08.2020, 9:10, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант BMW объявил о прекращении применения дизельного мотора с 4 турбинами, в связи с чем, предложат финальные версии Final Edition для Х5 M50d и Х7 M50d.

Напомним, уходящий силовой агрегат имеет объем 3 литра и выдает 400 л.с. мощности. Представители марки не скрывают, что основными причинами данного решения состоит дорогая себестоимость и сложность выпуска данных двигателей. Отличить новые кроссоверы кроссоверов Х5 M50d и Х7 M50d в специальной версии можно по соответствующим шильдикам на кузове.

Кроме того, инженеры дополнили автомобили улучшенной акустической системой, проекционным экраном, системой активной безопасности, а также кожаной отделкой кресел. Стоимость спецверсии Final Edition для кроссоверов Х5 M50d и Х7 M50d пока не раскрывается.