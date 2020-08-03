Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 18 млн

03.08.2020, 8:23, Новости дня

К утру 3 августа коронавирусом в мире заразилось 18 019 472 человека (+170 тыс. за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 688 369 человек (+3 тыс.), выздоровело 10 649 111 человек.

В США число инфицированных достигло 4 667 930, умерло 154 859, излечилось 1 468 689 человек.

В Бразилии заболело 2 733 677 человек, 94 104 умерших и 2 062 876 излечившихся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело уже 1 750 723 человека, 37 364 умерли, 1 145 629 выздоровели.

Далее следует Россия – 849 277 инфицированных, 14 104 умерших и 648 961 выздоровевший от COVID-19.

На пятом месте ЮАР, где заразилось 511 485 человек, умерло, согласно официальной статистике, 8366.

В Мексике и Перу число инфицированных превысило 400 тыс. человек (при этом Мексика находится на третьем месте по числу летальных случаев от COVID-19 – 47 746), в Чили, Иране и Колумбии – 300 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 2 августа в Украине пятый день подряд регистрировалось более 1000 новых случаев COVID-19. Число подтвержденных случаев достигло 72 168, из них 1725 человек скончались, 39 543 пациента выздоровели.