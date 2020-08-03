Десантник рассказал детали конфликта с бойцами Росгвардии в Москве

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03.08.2020, 8:16, Новости дня

Драка между празднующими день ВДВ десантниками и росгвардейцами началась после того, как одного из отмечающих остановили за пребывание пьяным в общественном месте, рассказал бывший военнослужащий ВДВ.

Накануне в Сети появились кадры, на которых несколько человек в тельняшках дерутся с бойцами Росгвардии.

По словам очевидца конфликта, инцидент произошел около 16.00. «Одного из наших схватили и положили лицом в асфальт», – рассказал бывший военнослужащий ВДВ «Комсомольская правда».

Он отметил, что сотрудники Росгвардии задержали одного из десантников, который находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Его попытались отбить несколько человек. На помощь сотрудникам Росгвардии пришли полицейские.

«Начались стычки, но без ударов – толкались», – отметил очевидец, отметив, что первый удар был нанесен десантниками.

«Первым бил именно мужик в тельняшке. За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка», – рассказал десантник.

Собеседник подчеркнул, что в толпе десантников выделялись агрессивно настроенные.

В пресс-службе центрального округа Росгвардии уточнили, что в столичном Парке Горького пресекли нарушение общественного порядка.

Ранее сообщалось, что водоканал Санкт-Петербурга» в День ВДВ решил отключить фонтаны. 

В 2016 году в день ВДВ десантники искупали корреспондента телеканала «360» в фонтане в Парке Горького.





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