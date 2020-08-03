Роскачество дало рекомендации по выбору арбузов

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03.08.2020, 8:08, Новости дня

Роскачество рассказало, на чтo обращать внимание при пoкупке арбуза и какие характеристики не влияют на вкусoвые качества.

Специалисты рекомендуют постучать по арбузу и оценить светлое земляное пятно, чтобы определить, является ли арбуз зрелым и качественным, передает РИА «Новости». 

«Звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними – гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук – арбуз перезрел, если слишком звонкий – недозрел», – говорится в сообщении. 

Эксперты отмечают, что плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и матовым блеском корки: если корка «глянцевая», то арбуз недозрел.

Также в Роскачестве подчеркнули, что высохший хвостик не является стопроцентным признаком вкуса, а говорит лишь о том, что арбуз созрел и больше не берет влагу из почвы. При длительной транспортировке может высохнуть и хвостик недозрелого плода. 

Специалисты уточнили, что земляное пятно (место, на котором арбуз лежал на земле) говорит о том, что плод собран вовремя. 

«Пятно должно быть ярко-желтого цвета – чем ярче, тем лучше. Значит, арбуз собран вовремя. Земляное пятно должно быть только одно», – говорится в сообщении.

При сжатии спелый плод должен издать характерный треск, однако такой метод непоказателен: при надавливании арбуз хрустит всего один раз, и, вероятнее всего, это уже произошло при его транспортировке, считают эксперты.

Ранее Роскачество дало советы по безопасности при сборе и готовке грибов.





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