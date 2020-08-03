Названы отрасли с самыми высокими в РФ зарплатами

03.08.2020, 7:48, Новости дня

Высокую зарплату в РФ в основном получают специалисты шести отраслей, больше всего сотрудников с месячным доходом выше 100 тыс. рублей в рыболовстве и финансах, свидетельствуют результаты исследования.

Эксперты, основываясь на данных Росстата, подготовили исследование о средних зарплатах россиян. Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций. При расчетах учтена выплата подоходного налога, передает РИА «Новости».

Согласно результатам исследования, среднестатистический работник в РФ в 2020 году получал зарплату в размере 35 тыс. рублей в месяц. «При этом только 7,2% российских работников могли похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц», – пишут эксперты.

«Из 30 проанализированных отраслей лишь в 11 доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране, при этом шесть отраслей ощутимо лидируют по доле высокооплачиваемых работников. Первое место по доле высокооплачиваемых работников занимает отрасль «Рыболовство и рыбоводство», где почти треть работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц», – подсчитали эксперты.

При этом лидирующая в рейтинге отрасль опережает последнюю по доле работников с высокими зарплатами в 24 раза, то есть отраслевая дифференциация зарплат очень высокая, отмечают аналитики.

Высокие зарплаты в рыболовстве являются отчасти компенсационными, так как ловля рыбы осуществляется в тяжелых климатических условиях в открытом море, вдалеке от дома. Это достаточно малочисленная отрасль (в ней занято менее 0,2% всех работающих россиян), но люди, выходящие на промысел в море, могут рассчитывать на высокую зарплату.

Второй отраслью по доле работников с зарплатой выше 100 тыс. рублей в месяц стала «Финансовая деятельность». В этой отрасли 27,3% работников являются высокооплачиваемыми. В основном это работники банков, которые часто получают очень высокую зарплату из-за значительной финансовой ответственности. Учитывая то, что финансовые компании есть во всех регионах, а также большое число занятых в этой отрасли, финансовая сфера является одной из самых привлекательных для построения успешной в материальном плане карьеры.

На третий позиции рейтинга высокооплачиваемых отраслей разместилась «Добыча полезных ископаемых». «Стоит отметить, что большая часть сотрудников в этой отрасли работают вахтовым методом, покидая на время свои семьи, а добыча ведется в местах с суровым климатом, поэтому высокие зарплаты отчасти являются компенсацией за тяжелые условия… Добыча полезных ископаемых – это зачастую высокоприбыльный и конкурентный бизнес, и поэтому от работников требуются современные специализированные знания и навыки, а также высокая производительность труда», – поясняется в исследовании.

Такие отрасли, как «IT, связь и массовые коммуникации», «Профессиональная и техническая деятельность» и «Научная деятельность», тоже можно отнести к лидерам по доле работников с высокими зарплатами. В этих трех отраслях более 19% работников получают среднемесячную зарплату в размере 100 тыс. рублей и более. Объединяет эти сферы то, что в них высоко ценится интеллектуальный труд.

«Получившиеся доли работников с зарплатой выше 100 тыс. рублей в месяц в шести отраслях-лидерах свидетельствуют, что высокие зарплаты там могут получать не только крупные начальники, но и просто очень хорошие специалисты, а порой даже и обычные работники», – пишут эксперты.

В конце рейтинга расположились две отрасли – «Сельское хозяйство» и «Легкая промышленность». В этих сферах лишь по 1,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц. Эти две отрасли исторически показывают достаточно слабые результаты по зарплатам, заключается в исследовании.