Разработчики решили вопросы с параметрами двигателя «Арматы»

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03.08.2020, 7:30, Новости дня

Вопросы с двигателями и тепловизорами танка Т-14 «Армата» решены, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мантуров сообщил, что «и по двигателям, и по тепловизорам вопросы решены». Сейчас «двигатель выдает ровно те параметры, технические характеристики, которые закладывались в ТТЗ при проектировании», передает ТАСС.

Глава Минпромторга, говоря о тепловизорах, подтвердил, что «у нас полностью импортозамещенный российский продукт, который производится «Швабе».





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