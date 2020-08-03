 

Венедиктов: Медведев теперь смотрящий над российскими силовиками

03.08.2020, 7:15, Новости дня

Бывший глава российского правительства, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал “смотрящим” за силовыми органами страны. Об этом в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону сказал главный редактор радиостанции “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов.

“Будучи замом [секретаря Совбеза РФ Николая] Патрушева, Дмитрий Анатольевич получает контроль над силовой составляющей. Потому что у премьер-министра такого контроля не было, как мы с вами знаем. А вот теперь он первый зам [председателя Совета безопасности РФ]. Введен специальный пост. Он – смотрящий”, – заявил российский журналист.

По словам Венедиктова, “Дмитрий Анатольевич сейчас как бы в опале”, Медведева “отодвинули в резерв”.

“Он абсолютно лояльный и преданный человек. [Президент РФ Владимир] Путин так считает. И вот спроси меня, кого он будет выбирать преемником сегодня, – я бы сказал, что он выбирал бы между четырьмя людьми, а Дмитрий Анатольевич – на первой позиции”, – объяснил главред “Эха Москвы”.

Венедиктов: Путин увидел, что его окружение начало расползаться под пальцами. И тогда он сказал: “Ах так, суки?!” Читайте полную версию интервью

Медведев был президентом РФ в 2008–2012 годах, когда нынешний глава Кремля Путин был премьер-министром.

С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку.

Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ. 

видео

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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