Переговоры Microsoft и TikTok продолжились в Белом доме

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03.08.2020, 5:53, Новости дня

В Белом доме проходят переговоры с участием представителей Microsoft и TikTok о предотвращении блокировки китайского приложения, сообщают источники.

Решение ожидается в понедельник или во вторник, передает FOX Business.

Microsoft пока не приняла окончательного решения о покупке TikTok. Даже если Белый дом одобрит сделку, американская компания может отказаться от нее. При этом лица, близкие к TikTok, заявили, что есть и другие возможные покупатели.

Microsoft сообщила, что не позднее 15 сентября завершит переговоры с китайской ByteDance, в сделке в качестве миноритариев могут принять участие и другие компании США, передает РИА «Новости».

Указывается, что состоялись переговоры между гендиректором Microsoft Сатьей Наделлой и президентом США Дональдом Трампом. Компания «надеется на продолжение диалога с правительством Соединенных Штатов, в том числе с президентом».

Microsoft намерена приобрести TikTok при условии «полного анализа безопасности и предоставления надлежащих экономических выгод» США.

Предварительное предложение «будет включать покупку сервиса TikTok в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии и Новой Зеландии».

Microsoft гарантирует, что все личные данные американских пользователей будут оставаться в США, а данные, которые хранятся за рубежом, будут удалены.

Напомним, сообщалось, что ByteDance и Microsoft ведут переговоры о продаже TikTok. Трамп заявил о планах по запрету китайского приложения. Также он заявил, что не поддержит покупку TikTok какой-либо американской компанией. После этого Microsoft приостановила переговоры.





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