Оппозиция Венесуэлы отказалась участвовать в выборах

03.08.2020, 4:53, Новости дня

Основные оппозиционные партии Венесуэлы заявили, что не станут участвовать в парламентских выборах.

Такое решение приняли 27 партий, включая те, что представлены в парламенте («Народная воля», «Демократическое действие» и «Справедливость прежде всего»), передает ТАСС.

Они выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что партии «исчерпали все силы как внутри страны, так и за ее пределами, чтобы добиться конкурентных выборов». Партии «единогласно решили не участвовать в электоральном мошенничестве, организованном режимом Мадуро».

Выборы запланированы на 6 декабря.

Напомним, Учредительное собрание, созванное президентом Николасом Мадуро, в 2017 году приняло на себя полномочия парламента. Парламент Венесуэлы – Национальная ассамблея – контролировался оппозицией, возглавляемой Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя президентом страны.