 

Познер назвал идею вступления РФ в ЕС и НАТО благом

03.08.2020, 4:16, Новости дня

Вступление РФ в ЕС и НАТО было бы благом, но вряд ли произойдет, сообщил телеведущий Владимир Познер.

Он прокомментировал предложение депутата Бундестага Кристиана Шмидта возобновить дискуссию о возможном вступлении РФ в НАТО.

Телеведущий, слова которого приводятся на сайте «Познер Online», заявил, что «Ельцин хотел, чтобы РФ была членом ЕС и НАТО, Путин позже поддерживал эту идею», но США и некоторые страны Европы выступали против.  

По мнению Познера, сейчас «Россия менее заинтересована в этом». Кроме того, «не изменилась позиция ни США, ни большей части европейских стран», отметил телеведущий.

«На мой взгляд, такое сближение между Россией и Западом было бы благом, но боюсь, это нереально», – сообщил он.

В 2017 году российский президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну признался, что предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления РФ в НАТО.





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