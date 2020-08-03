Серийный выпуск российского электромобиля запланировали начать в конце года
03.08.2020, 3:09, Новости дня
В Тольятти в конце 2020 года планируют начать серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Он отметил, что ситуация с коронавирусом «внесла свои коррективы» в реализацию проекта. Мантуров выразил надежду, что к концу года будут завершены «все сертификационные процедуры».
Глава Минпромторга рассказал, что компании потребовались дополнительные инвестиции в 100 млн рублей. Вопрос рассмотрит экспертный совет Фонда развития промышленности, передает ТАСС.
Мантуров не исключил экспорта российских электромобилей.
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