Серийный выпуск российского электромобиля запланировали начать в конце года

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03.08.2020, 3:09, Новости дня

В Тольятти в конце 2020 года планируют начать серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом «внесла свои коррективы» в реализацию проекта. Мантуров выразил надежду, что к концу года будут завершены «все сертификационные процедуры».

Глава Минпромторга рассказал, что компании потребовались дополнительные инвестиции в 100 млн рублей. Вопрос рассмотрит экспертный совет Фонда развития промышленности, передает ТАСС.

Мантуров не исключил экспорта российских электромобилей.





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