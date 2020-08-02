 

Ливийская армия Хафтара обратилась к США

02.08.2020, 22:30, Новости дня

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара направила послание властям США, сообщают источники.

ЛНА настаивает «на международном контроле за сухопутными и морскими терминалами». По мнению ЛНА, это позволит «не допустить попадания оружия в руки Правительства национального согласия», а также помешает «переброске вооружений и техники» Турцией.

Армия Хафтара отказывается вести переговоры с Анкарой и требует «вывода наемников и милиций», передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

Кроме того, ЛНА выступает против вхождения различных вооруженных группировок в состав госучреждений, как предлагает правительство в Триполи.

В субботу Хафтар сообщил о готовности «противостоять турецкой интервенции». Он подчеркнул, что «турки оставались в Ливии в течение 300 лет», народ Ливии от них «не видел ничего, кроме зла». Хафтар заявил, что необходимо «изгнать колонизаторов».

Напомним, американские власти предупредили Хафтара о том, что могут ввести санкции против него «из-за отказа возобновить экспорт нефти». 

Востоковед Григорий Лукьянов рассказал о давних связях Хафтара с ЦРУ.

В Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, контролирующими Триполи. ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА.





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