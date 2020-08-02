 

В ВСУ зафиксировали 23 новых случая COVID-19

02.08.2020, 22:11, Новости дня

В вооруженных силах Украины за последние сутки выявили 23 новых случая COVID-19. Об этом 2 августа в Facebook сообщило командование медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждениях здравоохранения находится пять человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение, отмечено в посте.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 18 человек (Киевская область – трое военнослужащих), Львовская область – семь военнослужащих и один работник ВСУ), Одесская область – двое военнослужащих и 1 работник ВСУ, Житомирская область – один  военнослужащий и один работник ВСУ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания, сообщили в командовании медсил ВСУ.

По состоянию на 2 августа заболело 219 человек. За время пандемии выздоровели 625 человек, отмечено пять летальных случаев. На изоляции находится 560 человек, сказано в сообщении.

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Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Pühapäev, 2. august 2020

В Украине пятый день подряд регистрируется более 1000 новых случаев COVID-19. На 2 августа число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 72 168, из них 1725 человек скончались, 39 543 пациента выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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