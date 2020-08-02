Космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе

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02.08.2020, 22:11, Новости дня

Космический корабль Crew Dragon, доставивший на Землю участников миссии Crew Demo-2, 2 августа в 21.48 по Киеву приводнился в Мексиканском заливе Атлантического океана. Трансляцию исторического события ведет в YouTube компания SpaceX, разработавшая корабль.

Место приводнения находится недалеко от побережья Пенсаколы (штат Флорида).

Два спасательных катера направились к спускаемой капсуле. Затем аппарат и астронавтов Дугласа Херли и Роберта Бенкена доставят на спасательное судно.

В центре контроля полетов в Хьюстоне заявили, что вход в атмосферу, развертывание парашютов и приводнение прошло штатно. Экипаж находится на связи с центром.

Таким образом завершается миссия Crew Demo-2 – первый в истории полет в космос пилотируемого аппарата, который создан частной компанией – SpaceX Илона Маска.

Корабль Crew Dragon с астронавтами Херли и Бенкеном на борту отправился к МКС 30 мая.

Впервые с 1975 года космический корабль произвел посадку в океан.

Этим запуском США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах “Союз”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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