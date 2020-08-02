 

“Спасибо, что летаете на SpaceX”. Опубликовано видео приводнения корабля Crew Dragon

02.08.2020, 22:11, Новости дня

Национальное аэрокосмическое агентство США опубликовало в Twitter запись приводнения спускаемой капсулы космического корабля Crew Dragon.

Аппарат на четырех парашютах сел в расчетной точке Мексиканского залива, в поле зрения спасательных катеров.

Центр управления полетом встретил касание воды аплодисментами. Ведущий радиообмена произнес: “Добро пожаловать на планету Земля! Спасибо, что летаете на SpaceX”.

“Thanks for flying @SpaceX.”

Current Location: Planet Earth

A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3

— NASA (@NASA) August 2, 2020

После приводнения капсулу, в которой находятся астронавты Дуг Херли и Боб Бенкен, доставят на спасательное судно.

Таким образом завершается миссия Crew Demo-2 – первый в истории полет в космос пилотируемого аппарата, который создан частной компанией SpaceX Илона Маска.

Корабль Crew Dragon с астронавтами Херли и Бенкеном на борту отправился к МКС 30 мая.

Впервые с 1975 года космический корабль произвел посадку в океан.

Этим запуском США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах “Союз”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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