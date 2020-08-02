Представитель ФРС: масштабные расходы на борьбу с COVID-19 возможны

02.08.2020, 22:02, Новости дня

Конгресс может пойти на масштабные траты на борьбу с коронавирусом, поскольку дефицит бюджета страны можно финансировать, не полагаясь на внешние заимствования, учитывая объемы сбережений американцев.

Об этом заявил в воскресенье представитель руководства ФРС.

«Те из нас, кому посчастливилось сохранить работу, откладывают гораздо больше денег, поскольку не ходим в рестораны или кинотеатры и не уезжаем в отпуска», – заявил президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари, выступая в программе «Лицом к стране» на канале CBS.

«Это означает, что у нас как у страны есть гораздо больше ресурсов, чтобы поддержать уволенных», – сказал он.

Возглавляемая демократами Палата представителей США в мае одобрила пакет помощи в связи с коронавирусом объемом 3 триллиона долларов. В свою очередь, республиканцы в Сенате, многие из которых выражали озабоченность по поводу растущего долга, на днях обнародовали ответное предложение – пакет помощи стоимостью 1 триллион долларов.

Попытки достичь компромисса, похоже, зашли в тупик.

В воскресном интервью программе «На этой неделе» на канале АВС министр финансов Стивен Мнучин заявил, что президент Дональд Трамп готов пойти на необходимые расходы, но необходимо принимать во внимание дефицит.

«Разумеется, нужно поддерживать работников и поддерживать экономику, – сказал он. – С другой стороны, мы должны проявлять осторожность и не накапливать огромные долги для будущих поколений».

Кашкари выразил другое мнение, указав на высокий уровень внутренних сбережений и исторически низкие процентные ставки.

«Меня это не беспокоит, – сказал он. – Конгресс должен воспользоваться этой возможностью для поддержки американского народа и американской экономики. Если мы добьемся роста экономики, то сможем погасить долг».