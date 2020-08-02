Crew Dragon с астронавтами совершил посадку в Мексиканском заливе

02.08.2020, 21:53, Новости дня

Американский космический корабль Crew Dragon доставил на Землю астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена, информирует НАСА.

Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе неподалеку от побережья Флориды в 21.48 мск. На высоте около 5,5 км сработали тормозные парашюты, на высоте около 2 км – основные, передает ТАСС.

«Просто хотим сообщить, что пока чувствуем себя хорошо», – приводит РИА «Новости» слова Херли.



