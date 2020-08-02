 

Наемники ЧВК “Вагнер” заявляли, что собирались осмотреть собор Святой Софии в Стамбуле – глава Следкома Беларуси

02.08.2020, 21:05, Новости дня

Некоторые из задержанных под Минском наемников частной военной компании “Вагнер” заявили на допросах, что целью якобы планировавшейся их поездки в Стамбул был осмотр собора Святой Софии. Об этом 1 августа сказал журналистам руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, сообщает “Белтелерадиокомпания”.

“В ходе допросов они дают самые противоречивые показания. В частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей, остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита в иные страны. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, кто-то – отдыхать, кто-то – охранять какие-то объекты якобы, а кто-то – осмотреть собор Святой Софии”, – сказал Носкевич.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Российский военный журналист Семен Пегов утверждал, что компания “Вагнер” намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. “Радио Свобода” считает, что точкой назначения группы был Судан.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула. 10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, которым преобразовал собор Святой Софии в действующую мечеть.

4 марта 2018 года в британском Солсбери отравили разработанным в РФ нервно-паралитическим агентом “Новичок” бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить после покушения.

5 сентября 2018 года власти Великобритании назвали фамилии, под которыми подозреваемые в совершении отравления въехали в страну, – Александр Петров и Руслан Боширов. Тогдашний премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами ГРУ.

Двое мужчин, чьи фото опубликовала британская прокуратура, заявили в телеинтервью, что действительно были в Солсбери в марте, но ездили туда исключительно на экскурсию – посмотреть на местный знаменитый собор. Свою причастность к отравлению и к работе в ГРУ они отрицали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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