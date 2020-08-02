Белый дом и демократы продолжают спорить о пакете помощи в связи с COVID-19

02.08.2020, 20:54, Новости дня

Белый дом и демократы в Конгрессе по-прежнему расходятся во мнениях по поводу масштабов дополнительной помощи 30 миллионам американцев, оставшимся без работы из-за пандемии коронавируса.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин по очереди появились в программе «На этой неделе» на канале АВС, поспорив друг с другом по поводу объема новой помощи, которую должно одобрить федеральное правительство в дополнение к менее щедрым выплатам по безработице от штатов.

Дополнительные выплаты в размере 600 долларов в неделю, которые осуществлялись четыре месяца, прекратились 31 июля. Пелоси и другие демократы призывают продлить их до конца 2020 года. В свою очередь, президент Дональд Трамп и его администрация хотят сначала сократить их до 200 долларов в неделю, одновременно работая над пакетом, в котором размер помощи устанавливается в 70 процентов от зарплаты, которую работник получал до увольнения в результате пандемии.

Пелоси, Мнучин, лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер и глава аппарата Белого дома Марк Мидоуз заявили в субботу, что добились прогресса по соглашению о помощи по безработице и другой помощи для поддержки ослабевшей экономики страны. Их сотрудники в воскресенье возобновят дискуссии о деталях пакета, в то время как главные переговорщики планируют возобновить диалог в понедельник.

Однако они по-прежнему серьезно расходятся в вопросе об общем размере помощи в связи с коронавирусом: демократы предлагают расходы в 3 триллиона долларов, а республиканцы хотят ограничить их одним триллионом.

Разногласия Пелоси и Мнучина тут же проявились в ток-шоу на канале АВС.

«В подавляющем большинстве случаев речь идет о том, чтобы уберечь людей от нищеты», – заявила Пелоси.

«600 долларов – это существенно. Речь идет о том, чтобы поставить работников на первое место, чтобы вложить деньги в карманы американских работников», – добавила она.

При этом Пелоси допустила заключение договоренности о продолжении помощи в меньшем размере, но осудила некоторых законодателей-республиканцев, «которые не хотят ничего» одобрять. По ее словам, новая помощь должна быть привязана к уровню безработицы.

При этом она не придала большого внимания сетованиям республиканцев, что некоторые безработные получали в виде пособий по безработице больше денег, чем когда они работали.

Мнучин заявил, что Трамп «очень обеспокоен по поводу истечения срока выплат» и «хочет произвести необходимые расходы».

При этом министр финансов выразил удивление тем, что демократы отвергли предложение Белого дома продлить федеральную надбавку в 600 долларов в неделю на период переговоров.

По его словам, новые выплаты «должны быть привязаны к проценту от зарплаты».

«Нет никаких сомнений в том, что некоторым людям платили больше за то, чтобы они оставались дома, чем за работу», – сказал Мнучин, отметив, что республиканцы хотят положить конец этой практике.

По его словам, вирус «опустошил» американскую экономику. Мнучин заявил, что вышедший на днях отчет, согласно которому экономика США во втором квартале сократилась на 9,5 процента, не был чем-то удивительным.

При этом Мнучин выразил оптимизм в отношении будущего.

«Думаю, мы увидим очень большой скачок», – сказал он, особенно отметив перспективы 2021 года.