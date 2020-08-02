Стало известно о мощной иммунной реакции при коронавирусе

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02.08.2020, 20:30, Новости дня

Коронавирус провоцирует мощнейшую иммунную реакцию, которая мешает борьбе с этой инфекцией, собщили ученые из Университета Сан-Франциско.

Организм начинает избавляться от вируса уже через несколько минут после заражения, и чрезмерная борьба с ним приводит к тяжелому течению болезни, публикует портал MedicalXpress.

Уточняется, что реакция иммунитета при заражении коронавирусом существенно отличается от его поведения при попадании в организм вируса гриппа.

Также ученые утверждают, что коронавирус способен поражать не только клетки дыхательной системы человека, но и части других органов. В этом ему помогают белковые шипы, из-за которых он и получил свое название. Однако проникновение в клетки через дыхательные пути действительно является наиболее легким для вируса.

«Одна из самых странных вещей в этом новом коронавирусе заключается в том, что он не выглядит невероятно цитопатическим, под которым мы подразумеваем уничтожение клеток», – добавил доктор философии, профессор Макс Краммел.

Тем временем руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что в 80 российских регионах наблюдается снижение или стабилизация ситуации с коронавирусом. 





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