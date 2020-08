В Мельбурне из-за коронавируса ввели комендантский час

02.08.2020, 19:54, Новости дня

C 18.00 2 августа в австралийском Мельбурне вводится режим комендантского часа, который будет действовать как минимум до 13 сентября. Об этом в экстренном заявлении сообщил премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс.

С 20.00 до 5.00 гражданам запрещено покидать дома, исключения делаются для тех, кто работает ночью, нуждается в медицинской помощи или уходе.

Занятия спортом разрешаются только поодиночке или вдвоем, на расстоянии, не превышающем 5 км от места проживания. Закупки в магазинах также разрешены в пределах пятикилометрового радиуса.

Ночью в Мельбурне ограничат движение общественного транспорта.

С 5 августа ограничения еще более ужесточат, отметил Эндрюс. Запрету подлежат свадебные церемонии. Школы переводятся на дистанционный режим обучения. С 6 августа закрываются детские сады.

Эти меры являются вынужденными, их цель – взять под контроль ситуацию с новыми и активными случаями заболевания COVID-19.

Полиции предоставляются особые полномочия, как это уже было в январе, когда штат боролся с катастрофическими лесными пожарами.

2 августа в штате Виктория подтвержден 671 новый случай коронавирусной инфекции, 385 человек находятся в больницах. Всего в этом регионе выявлено 11 557 заболевших, 123 из них умерли, сообщил департамент здравоохранения Виктории в Twitter.

671 new cases of #coronavirus (#COVID19) detected yesterday in Victoria. More information: https://t.co/Z6VfoV5cvj #COVID19Vic pic.twitter.com/0PqnHTPaM4

— VicGovDHHS (@VicGovDHHS) August 2, 2020

Мельбурн – крупнейший город штата, в нем проживает около 4,2 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.