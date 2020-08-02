 

Захарова предложила Киеву провести внутриукраинский саммит по Донбассу

02.08.2020, 19:53, Новости дня

Возможно, пришло время созвать внутриукраинский саммит, на котором все стороны смогут разобрать минские соглашения, предложила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что он не понимает суть закона об особом статусе Донбасса.

«Собраться вчетвером – Кравчук, (бывший председатель контактной группы Украины Леонид) Кучма, (бывший президент Петр) Порошенко, (президент Украины Владимир) Зеленский и попытаться понять, что же записано в минских соглашениях?», – написала она на своей странице в Facebook.

Кроме того, Захарова выразила уверенность в том, что диалог получится конструктивным, однако сторонам придется обойтись «без вояжа в Париж».

Напомним, Зеленский, посещая Станицу Луганскую совместно с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой, заявил, что Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы определить, какие из них может выполнить.

В тот же день Россия заявила о фактическом выходе Украины из Минских соглашений.

Кроме того, Москва указала Киеву на нарушение Минских соглашений в связи с принятием Верховной рады постановления о проведении 25 октября на Украине местных выборов.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Медведев не удалял Абызова во «ВКонтакте». Что на самом деле произошло в соцсети между старыми друзьями

10.07 / ВСУ рассматривают несколько возможных сценариев вторжения РФ в Украину и готовятся к ответу

06.07 / Боевики на Донбассе обстреливают украинских военных из запрещенного вооружения – штаб ООС

17.07 / Опубликовано видео с «заблудившейся» на саммите ЕС Меркель

29.07 / В Сирии построят часовню с именем Айя-София

09.07 / Названы страны, с которыми РФ может возобновить авиасообщение

30.06 / Названо число выявленных в РФ штаммов коронавируса

21.07 / Дегтярев выразил надежду на скорое восстановление мира на улицах Хабаровска

05.07 / Нехватка сна может быть причиной преждевременной смерти

07.07 / Кремль рассказал о позиции по голосованию на выборах в течение нескольких дней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска