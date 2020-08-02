 

Белый дом: президентские выборы состоятся третьего ноября

02.08.2020, 19:42, Новости дня

Руководитель аппарата Белого дома Марк Медоус заявил в воскресенье, что президентские выборы в США состоятся третьего ноября и что, задавшись вопросом о том, не следует ли отложить голосование, президент США Дональд Трамп выразил озабоченность по поводу голосования по почте.

«Мы собираемся провести выборы третьего ноября, и президент намерен одержать победу», – сказал Медоус, выступая на телеканале CBS.

Он также отметил, что далек от оптимизма в вопросе о достижении соглашения по поводу нового законопроекта об экономической помощи в ситуации пандемии коронавируса.

«Я не настроен оптимистически в (вопросе о том), будет ли решение принято в ближайшее время», – заявил Медоус.





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