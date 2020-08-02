Сын бывшего премьера Грузии арестован за ранение внука экс-депутата

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02.08.2020, 18:16, Новости дня

Сын бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания 24-летний Бесарион арестован в Тбилиси за нанесение множественных ранений холодным оружием.

Теперь ему грозит от трех до шести лет лишения свободы, сообщило в воскресенье грузинское информационное агентство Interpressnews.

Уточняется, что Бесарион Жвания ранил холодным ножом внука экс-депутата Георгия Топадзе 22-летнего Левана на квартире последнего.

Состояние пострадавшего стабильное.

Напомним, в 2015 году в расследовании дела о гибели Жвании и замгубернатора грузинского региона Квемо Картли Рауля Усупова в феврале 2005 года на конспиративной квартире в Тбилиси появились доказательства, опровергающие версию прежних властей о смерти от отравления угарным газом. Следствие продолжается до сих пор.





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