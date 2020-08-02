Россия в июле сохранила добычу нефти на уровне июня

02.08.2020, 18:16, Новости дня

Россия в июле сохранила добычу нефти и процент выполнения сделки ОПЕК+ на близком к июню уровне, когда он составил 99%, сообщило Минэнерго России.

«В июле РФ в соответствии с договоренностями ОПЕК+ сохранила добычу нефти на уровне июня. Уровень соответствия будет близок к июньскому значению», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, РФ нарастила среднесуточную добычу нефти и конденсата в июле по сравнению с объемами в предыдущем месяце.

Напомним, Россия вернулась на второе место по добыче нефти в мире в мае.



