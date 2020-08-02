 

В Москве резко выросло число выздоровевших от COVID-19

02.08.2020, 17:53, Новости дня

За последнюю неделю выздоровело от коронавируса на 37,3% больше пациентов, чем за прошлую неделю, сообщил оперативный штаб Москвы по ситуации с короновирусом.

Также за последнюю неделю в Москве еще три городских стационара, ранее перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом, вернулись к стандартному режиму работы (Центр патологии речи и нейрореабилитации, больница имени С.С. Юдина и больница имени С.П. Боткина), сообщается в Telegram-канале штаба.

В общей сложности уже 23 городских стационара вернулись к оказанию плановой помощи. Вместе с тем, в городе созданы дополнительные коечные мощности при стационарах для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией, а также временные госпитали, которые на данный момент законсервированы на случай изменения эпидемиологической ситуации.

Таким образом, общее число коек для размещения пациентов с COVID-19 и пневмонией в Москве составляет 10 819, из них 69,4% в настоящий момент свободны.

Кроме того, число занятых коек за последнюю неделю сократилось на 18,7%, а за месяц почти на 36,1%, из них количество занятых коек с ИВЛ – на 32,3%.

Помимо прочего, число тяжелых и крайне тяжелых больных остается на низком уровне, за месяц их количество уменьшилось на 24,7%.

При этом среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две календарные недели по состоянию на 2 августа в Москве составляет 0,26. Эпидемиологическая ситуация в городе стабильна.

Уточняется, что ежедневная заболеваемость внебольничными пневмониями сократилась более чем на 50% за месяц.

А за счет общедоступного ПЦР-тестирования в Москве увеличен охват тестируемых. Изменилось не только их количество, но и состав – свободная запись на анализ позволяет выявлять больше бессимптомных носителей.

Так, несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых заболевших остается на низком уровне. За прошедшую неделю протестировано 308 511 человек, из них всего лишь у 1,5% подтвердилось заболевание.

Кроме того, число смертей от коронавируса также снижается – за последнюю неделю оно сократилось на 34% по сравнению с предыдущей, а за месяц – на 55%.

Напомним, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в 80 российских регионах наблюдается снижение или стабилизация ситуации с коронавирусом. 





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