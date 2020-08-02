Кабмин одобрил изменения в организацию врачебно-летной экспертизы

02.08.2020, 15:53, Новости дня

Правительство РФ в воскресенье одобрило изменения в сфере охраны здоровья граждан и в воздушном законодательстве. Так, законопроектом будет предусмотрено обязательное медицинское освидетельствование и осмотры членов экипажа.

Законопроектом предусмотрено дополнение Воздушного кодекса РФ статьей «Обязательное медицинское освидетельствование и медицинские осмотры членов летного экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров управления воздушным движением», – сообщается на сайте кабмина.

Кроме того, правительство одобрило выделение средств в 2020-2024 годах на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры, включенных в индивидуальную программу социально-экономического развития Республики Марий Эл.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», – говорится в сообщении.

Также кабмин одобрил ввод в разработку «бедных» сульфидных медно-никелевых месторождений полезных ископаемых в Красноярском крае.

Уточняется, что законопроект позволит ввести в разработку нерентабельные в действующей системе налогообложения «бедные» сульфидные медно-никелевые месторождения полезных ископаемых.

Помимо прочего, правительство одобрило проект федерального закона, согласно которому порядок исследования лекарств будет устанавливаться не Минздравом России, а согласно требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Отмечается, это связано с тем, что правом ЕАЭС предусмотрены нормы, определяющие порядок проведения таких исследований, с указанием необходимых документов и материалов.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», – говорится в сообщении.