 

Новые переговоры Ирана и Украины по сбитому Boeing пройдут в Тегеране

02.08.2020, 15:30, Новости дня

Следующий раунд переговоров между Ираном и Украиной по сбитому пассажирскому Boeing пройдет в Тегеране, сообщил посол Ирана в Киеве Манучехр Моради.

«Второй раунд переговоров пройдет в октябре 2020 года в Тегеране», – написал посол на своей странице в Twitter.

По его словам, первый этап переговоров 30-31 июля оказался «конструктивным и продуктивным».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран предложил по 80 тыс. долларов компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране, которая случилась 8 января – тогда самолет, направлявшийся в Киев, был сбит ракетой.

Кроме того, СМИ сообщили, что канадские юристы подали в суд в Торонто иск против Ирана из-за гибели украинского Boeing 737 под Тегераном. Истцы требуют от Ирана выплаты компенсации в размере 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США). 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / В Конгрессе США собрались наказать «российских хакеров» за сбор данных о вакцине

11.07 / Трамп напомнил о «супер-пупер-ракете» и пообещал «много интересного»

01.08 / Приведет ли голосование по почте к кризису власти в США?

27.07 / Киев обвинил ополченцев в нарушении перемирия в Донбассе

24.06 / Данные миллионов пользователей Telegram утекли в Сеть

18.07 / Грузопереработка морских портов Украины за полгода выросла почти на 10% – Криклий

15.07 / СК переквалифицировал обвинение экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву

06.07 / Коронавирусом в мире инфицированы почти 11,5 млн человек

23.07 / В Большом Московском цирке нашли приспособление для безопасности Брежнева

17.07 / Российские истребители перехватили норвежский самолет-разведчик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска