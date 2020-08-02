 

Полиция Австралии раскрыла наркосиндикат после крушения перегруженного кокаином самолета

02.08.2020, 15:25, Новости дня

В Папуа-Новой Гвинее при попытке покинуть взлетно-посадочную полосу упал самолет Cessna, на борту которого находилось более 500 кг кокаина. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Инцидент произошел еще 26 июля, однако СМИ сообщили о нем только 1 августа.

Благодаря крушению правоохранители раскрыли преступный наркосиндикат в австралийском Мельбурне.

В заявлении федеральной полиции Австралии говорится, что “жадность сыграла ключевую роль в деятельности синдиката”. Правоохранители считают, что крушение легкомоторного самолета могло случиться из-за превышения допустимого груза.

После инцидента в австралийских штатах Квинсленд и Виктория полиция арестовала пять человек, подозреваемых в попытке ввезти кокаин в страну. Был арестован и пилот самолета.

Стоимость кокаина на борту оценивается примерно в $57 млн.

“Принимая во внимание действующие ограничения на поездки между штатами из-за COVID-19, попытка импортировать наркотики в Австралию показывает, насколько жадной может быть организованная преступность”, – прокомментировал инцидент заместитель комиссара полиции Австралии Ян Маккартни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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